Barbara d’Urso annuncia il ritorno: ecco quando inizieranno i suoi programmi

Barbara d’Urso è pronta a tornare in tv e come annunciato su Instagram “il momento di tornare al lavoro è sempre più vicino“. Mancano esattamente due settimane, infatti, per il ritorno di Pomeriggio Cinque che debutterà con una nuova edizione lunedì 9 settembre.

La seconda settimana settembrina per la d’Urso sarà abbastanza impegnativa perché oltre a tornare con Pomeriggio Cinque, tornerà anche con Domenica Live e con Live Non è la d’Urso entrambi domenica 15 settembre, il primo dalle 17.20 alle 19.20, il secondo dalle 21.20 fino al termine della seconda serata.

Per la prima volta, infatti, Live Non è la d’Urso andrà in onda di domenica scontrandosi contro Non è l’Arena di Massimo Giletti su La 7, il talk di Fabio Fazio con Luciana Littizzetto su Rai Due e la fiction Un Passo Dal Cielo su Rai Uno.

Pomeriggio Cinque, invece, si scontrerà fin da subito con La Vita In Diretta di Alberto Matano e Lorella Cuccarini, mentre Domenica Live sarà comparata con il nuovo programma di Rai Uno dopo la chiusura de La Prima Volta di Cristina Parodi.

Dopo due mesi di pausa, la d’Urso sta per tornare.