Barbara d’Urso smaschera in diretta Paolo e Clizia: “Non prendo in giro il pubblico”

Continua la storia d’amore tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, i due ieri sera a Live Non è la d’Urso avrebbero dovuto rincontrarsi dopo mesi di separazione forzata a causa dell’emergenza sanitaria legata al CoronaVirus. Barbara d’Urso e i suoi autori avevano anche preparato una bel momento per i due ragazzi, che si sarebbero rivisti per la prima volta proprio nel loro posto dei sogni.

Carmelita in diretta ha chiesto a Paolo da quanto tempo non vedeva la sua amata e l’ex gieffino ha risposto: “Da ben 3 mesi, non ci vediamo dal lontano 24 febbraio”.

La stessa domanda è stata fatta alla Incorvaia, che ha confermato di non vedere il figlio di Eleonora Giorgi da 3 mesi: “Esattamente dal 24 febbraio”.

Barbara d’Urso però ha smascherato i due ragazzi, regalandoci un momento televisivo che finisce di diritto tra il best del trash di questo 2020.

“Sapete perché vi ho fatto questa domanda? Perché questa sera in camerino alle 19:00 mi è arrivata una notizia, alla quale ho detto ‘non ci voglio credere’. Purtroppo era vera. La notizia è che ieri vi siete già incontrati”.

Ciavarro però ha continuato a negare: “No Barbara, non è vero, io ho fatto la quarantena, ho fatto anche il tampone. Ora siamo qui Barbara, se possiamo…“.

La conduttrice ha fornito altri dettagli: “No, perché mi hanno detto che avete fatto delle foto insieme per un famoso settimanale. Quindi è tutto falso?”

Paolo ha iniziato a farfugliare: “Io non so che dirti. Em… niente, siamo qui, ci stiamo per incontrare. Possiamo procedere? Cioè, nel senso…”

Clizia invece ha ammesso di aver visto il suo fidanzato il giorno prima della trasmissione: “Allora, lui ha fatto i 14 giorni che sono stati interminabili. Poi ha fatto il tampone, perché non si poteva andare contro la legge e tutto. Ieri però, abbiamo ceduto e abbiamo fatto queste foto. Siamo due giovani, dai, siamo stati tanto senza vederci“.

Barbara d’Urso ha chiuso la vicenda spiegando ai due ospiti che non poteva fingere di nulla e mandare in onda una sceneggiata.

“Sono dalla parte del vostro amore. Però mi chiedo, se voi vi siete già visti ieri, per quale motivo allora siamo qui a fare una sceneggiata? Perché io non voglio prendere in giro il pubblico di Live Non è la d’Urso. Perché mi avete detto che non vi vedete da 3 mesi e avete detto di essere emozionati? Io adesso ci sono rimasta male ragazzi. Non posso raccontare alla gente una cosa finta, mi capite? Non prendo in giro il pubblico quando vi sento dire che non vi vedete da 3 mesi”.

Barbara d’Urso smaschera Paolo e Clizia: i video.

La nostra @carmelitadurso riceve notizie un po’ strane e ci tiene a indagare… #noneladurso pic.twitter.com/AXcSc8zhdP — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) May 24, 2020

CHOC: Clizia e Paolo si sono già incontrati! Noi di Live #noneladurso non ne sapevamo niente… 🤭 pic.twitter.com/6lXon5mQKJ — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) May 24, 2020

La nostra @carmelitadurso ci rimane molto male per il comportamento di Paolo e Clizia #noneladurso pic.twitter.com/bHBmqJpoj7 — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) May 24, 2020