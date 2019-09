Barbara d’Urso svela l’obiettivo di share di Live Non è la d’Urso

Barbara d’Urso è tornata con la seconda stagione di Live Non è la d’Urso e – intervistata da Blogo alla vigilia della messa in onda – ha svelato qual è quest’anno l’obiettivo di share della trasmissione, che è passata dal mercoledì alla domenica sera.

“Il cambio di serata? È stata una scelta del mio editore, la domenica è la serata più ricca e complicata del palinsesto. Ma io sono aziendalista e se l’editore me lo chiede scendo in trincea. Anche per questo sarà impossibile ripetere gli ascolti della prima stagione. Il nostro obiettivo resta il 12% di share: siamo un programma a basso costo che riempie il palinsesto per tanti mesi, imparagonabile a grandi produzioni di cui si realizzano poche puntate”.

Vi ricordo che la media share della scorsa stagione (che è andata in onda per quattro mesi, da metà marzo a metà giugno 2019) è stata del 16,42% di share, con puntate che hanno sfiorato il 20% di share quando il Prati Gate era entrato nel vivo del dramma fra svenimenti in diretta e rivelazioni.

Ripetere queste cifre sembrerebbe impossibile, ma la d’Urso riuscirà a mantenere il 12% di share fissato dall’azienda? Solo il tempo risponderà a questa domanda.

Live Non è la d’Urso – ascolti prima stagione

1^ puntata: 2.796.000 telespettatori (17,1% di share)

2^ puntata: 2.331.000 telespettatori (14% di share)

3^ puntata: 2.140.000 telespettatori (13,2% di share)

4^ puntata: 2.515.000 telespettatori (14,1% di share)

5^ puntata: 2.369.000 telespettatori (13,2% di share)

6^ puntata: 2.827.000 telespettatori (16,55% di share)

7^ puntata: 2.475.000 telespettatori (14,94% di share)

8^ puntata: 2.369.000 telespettatori (14,47% di share)

9^ puntata: 2.911.000 telespettatori (17,7% di share)

10^ puntata: 3.916.000 telespettatori (18,3% di share)

11^ puntata: 3.184.000 telespettatori (18,97% di share)

12^ puntata: 3.030.000 telespettatori (19,96% di share)

13^ puntata: 2.876.000 telespettatori (19,4% di share)

14^ puntata: 2.620.000 telespettatori (18,3% di share)