Barbara d’Urso: svelato quando finiranno tutti i suoi programmi

Barbara d’Urso è attualmente in onda su Canale 5 con quattro programmi: Pomeriggio Cinque, Domenica Live, Grande Fratello e Live Non è la d’Urso, ma quando andrà in vacanza?

Domenica Live è ufficialmente finita due giorni fa, il 19 maggio (le prossime settimane, dal 26 maggio al 30 giugno, andranno in onda le puntate speciali di Domenica Rewind con le repliche dei momenti migliori e alcuni video inediti di backstage).

Buongiorno!Anche ieri #DomenicaLive programma più visto della sua fascia!La curva di #Canale5 prende il volo con picchi di oltre 2.500.000 spettatori e oltre il 16% di share!#Mediaset ci ha chiesto 6 speciali di Domenica Rewind per tenervi compagnia fino al 30 giugno! #grazieavoi pic.twitter.com/smbbY6YH0q — Barbara d’Urso (@carmelitadurso) 20 maggio 2019

Il Grande Fratello invece terminerà lunedì 10 giugno con la mega finale, seguito da Pomeriggio Cinque che chiuderà i battenti il venerdì della stessa settimana, 14 giugno. L’ultimo programma ad andare in vacanza è Live Non è la d’Urso, che darà il suo arrivederci al pubblico mercoledì 19 giugno, dopo 14 puntate.