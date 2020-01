Barbara d’Urso parla delle colleghe gelose e avvisa tutti: “Starò in tv fino a 90 anni”

Per 4 anni i rapporti tra Alfonso Signorini e Barbara d’Urso sono stati praticamente inesistenti, ma qualche mese fa il conduttore del Grande Fratello Vip 4 ha fatto il primo passo e i due hanno chiarito tutto. Adesso che è ritornato il sereno, la Santa di Cologno Monzese è tornata ad occupare la copertina di Chi. Proprio sulla cover dell’ultimo numero del magazine, Carmelita avvisa tutti “Starò in tv fino a 90 anni“.



Alessio Poeta ha intervistato Barbara e le ha chiesto se si sente più invidiata o stimata dalle altre conduttrici. La d’Urso ha risposto in maniera volpina, non ha fatto nomi, ma ha detto però che chi vive pensando agli altri ha un problema con sé stesso (e non ha tutti i torti).

«Se mi sento più invidiata o stimata dalle colleghe? Non mi pongo il problema. Io seguo il mio lavoro, non attacco mai nessuna, né giudico il lavoro altrui. Chi è gelosa e vive la sua vita nell’incubo di qualcun’altra ha un problema con se stessa, e io non sono né gelosa, né invidiosa».

Alessio ha concluso l’intervista chiedendo alla conduttrice di Pomeriggio 5 come immagina il suo futuro. La risposta di Barbara non piacerà ai suoi affezionatissimi hater (che la seguono con più costanza dei fan).

«Il futuro me lo immagino in tv fino a 90 anni, per la gioia dei miei detrattori e poi, ogni sera, a ballare con i miei amici».

Domani, su “CHI”, la mia intervista a Barbara d’Urso. @carmelitadurso pic.twitter.com/NPbneeXYdZ — Alessio Poeta (@CasaPoeta) January 21, 2020