Barbara d’Urso finisce sulla tv francese e viene derisa per aver difeso l’Italia (VIDEO)

Nei giorni scorsi un finto spot francese sulla piazza italiana condita al Coronavirus ha rischiato di creare un incidente diplomatico. La tv francese ha subito censurato il filmato, sono intervenuti politici italiani e francesi, ma anche diversi influencer e conduttori, tra cui Barbara d’Urso, che ha condannato il video bollandolo come ‘disgustoso e vergognoso’.

L’intervento di Carmelita è finito sul canale TMC nel programma Quotidien de Yann Barthès, dove qualcuno ha anche riso per le parole della presentatrice.

“Voi sapete che ieri ho mostrato quel video scandaloso della Tv francese con il pizzaiolo che sputava sulla pizza. Mi hanno detto che non so in quale televisione francese, hanno mandato il mio servizio. Pare anche che qualcuno in sottofondo ridesse anche. Questa cosa sarebbe gravissima.

Quando mi toccano la mia terra io mi innervosisco. Un paese dove sono stati fatti tutti i controlli, dove abbiamo una sanità pubblica, dove abbiamo fatto molti tamponi e li abbiamo trovati i contagiati, perché sono stati cercati. In altri paesi non li hanno cercati e non li hanno dichiarati“.