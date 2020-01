Ecco quale sarebbe il gesto per cui Barbara Eboli ha lasciato Licia Nunez

Durante la sesta puntata del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha mostrato a Licia Nunez il post Instagram della sua compagna Barbara Eboli, che senza troppi preamboli l’ha lasciata.

“Licia Nunez, da quando sei entrata nella Casa del GF non è mai stato facile capire i tuoi racconti. Ci ho provato, con impegno e con amore, ma ognuno di noi ha un limite che non va intaccato se non si vuole ferire e tu l’hai fatto. Soprattutto raccontando di un gesto che pensavo fosse solo nostro. Sei andata oltre… ora sono stanca e come preannunciato non posso comprenderti più. Buon percorso“.