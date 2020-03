Barbara Palombelli fa un tutorial su come creare una mascherina con la carta da forno

Il tutorial che nessuno si aspettava oggi ce lo ha regalato Barbara Palombelli che, in diretta da Stasera Italia, ci ha mostrato come realizzare una mascherina con la carta da forno ed una spillatrice.

Con l’emergenza CoronaVirus le mascherine per il viso sono letteralmente introvabili, per questo motivo la Palombelli ci ha consigliato un’alternativa economica e casalinga un po’ come il lavaggio delle mani di Barbara d’Urso.

“Tanti dicono ‘Come faccio ad avere la mascherina?‘ Ora ve lo faccio vedere: prendete la carta da forno perché la carta, come ha detto il professore Garbagnati, deve essere impermeabile e la carta forno è perfetta. La piegate da un verso e dall’altro; è una cosa veramente economica. […] Si prendono due elastici, si gira, dobbiamo ovviamente fissarli con la spillatrice da una parte e dall’altra. Quindi, spillate due elastici nei rispettivi versi. Poi, aprite, poggiate sul viso, regolate gli elastici. Fatta la mascherina… credo che costi 10 centesimi”.

E’ successo davvero.

Barbara Palombelli ha fatto il tutorial su come creare una mascherina fai da te con la carta da forno. Non penso vedremo niente di più iconico mi spiace pic.twitter.com/fVfGrYXKaB — denise;🌬 (@believeinmusic_) March 10, 2020