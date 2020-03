Barbara Palombelli accusata di razzismo contro il Sud Italia (VIDEO)

Ieri a Stasera Italia su Rete 4 Barbara Palombelli ha affrontato il tema dell’emergenza sanitaria legata al COVID19 e durante un collegamento con Toni Capuozzo l’ha sparata grossa. La conduttrice si è chiesta come mai il 90% delle morti sono nelle regioni del nord Italia.

“È venuto fuori che il 90% dei morti è nelle regioni del Nord. Che cosa ci può essere stato di più? Qualcosa di diverso? Comportamenti di persone più ligie che vanno tutti a lavorare?“

Sui social è scoppiata la polemica e Barbara Palombelli è stata accusata di razzismo. Personalmente sono certo che Barbara non sia razzista, ma questa è comunque un’uscita un po’ infelice, uno scivolone che ha giustamente fatto arrabbiare molte persone.

Barbara Palombelli: il video incriminato.

Secondo Barbara #Palombelli, il #coronavirus ha fatto più morti al Nord perché lì “sono più ligi e vanno a lavorare”. Da una giornalista come lei non mi aspettavo che cadesse in un luogo comune così stupido;quello del Sud scansafatiche Che delusione pic.twitter.com/xxdqsFRVCo — UnKnOwN (@aR21ooo) March 21, 2020

Ecco un esempio di razzismo, in piena emergenza coronavirus.

Seconda la #Palombelli, il #coronavirus ha fatto più morti al Nord perché lì “sono più ligi e vanno a lavorare”.

Quindi per lei al Sud siamo scansafatiche.

Provo pena per lei. E per la tv che le consente questi insulti. pic.twitter.com/z6ZoOppIIL — Anna Rita Leonardi (@AnnaLeonardi1) March 21, 2020

A @StaseraItalia Barbara Palombelli ha capito tutto. L’epidemia è esplosa principalmente al nord perché lì le persone sono più ligie e vanno tutte a lavorare. L’ha detto davvero.

Quando li senti parlare ti rendi conto che Lombroso, al loro confronto,

era un pivello. pic.twitter.com/Mkk4sHwXzB — Maurizio Zaccone (@maurizaccone) March 20, 2020

La #Palombelli si chiede come mai il #CoronaVirus colpisca solo quelli del nord che, ligi al dovere, vanno a lavorare e risparmia invece quei terroni del Sud che se ne stanno tutto il giorno sull’amaca a suonare il mandolino. Io per oggi sono a posto così. 😂#Covid_19 pic.twitter.com/BrUeyXF8bt — E w a n ️️ (@DeerEwan) March 21, 2020

In un momento come questo, luoghi comuni su meridionali sono ancora incomprensibili Cara #Palombelli al Sud si lavora e si fatica tanto quanto al Nord e in ogni altra parte del mondo I fannulloni non hanno patria mentre le stupidaggini hanno sempre un autore pic.twitter.com/5MRROQb81e — Dario Chinnici (@DarioChinnici) March 21, 2020