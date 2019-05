Barbara d’Urso rivela cosa è successo con Pamela Prati dietro le quinte: “Si arrabbiò molto con me, mi fece schifo” (VIDEO)

Ieri sera a Live non è la d’Urso, la padrona di casa ha raccontato un particolare accaduto lo scorso dicembre dietro le quinte di Domenica Live. Pamela Prati subito dopo la sua intervista, si è arrabbiata molto con Barbara d’Urso, colpevole – secondo lei – di aver trasmesso delle immagini del Bagaglino mentre parlava dei due bambini (fantasma) in affido.

“Vi racconto un particolare. Quando è finita l’intervista con Pamela Prati, dietro le quinte, io stavo prendendo la scaletta per l’ospite successivo e avevo due minuti. Ad un certo punto è passata Pamela arrabbiatissima con me. Io le ho detto ‘Pamy, che succede, che ti ho fatto?’. Lei mi ha detto ‘Tu come ti sei permessa di fare una cosa del genere? Tu, in questa cosa così meravigliosa dei bambini in affido, hai mandato le mie immagini del Bagaglino’. Io le ho detto ‘Era un omaggio alla tua carriera. Che cosa c’è di male?’. Si arrabbiò molto, mi fece veramente uno schifo, mi è rimasta impressa. Capisci che se questo è tutto finto, io mi sento ancora di più presa per il cu**. Molto presa per il cu**”.