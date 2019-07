Barbara d’Urso pubblica il nuovo spot di Domenica Live dove interpreta 4 personaggi diversi (VIDEO)

In fatto di spot tv Barbara d’Urso non ha rivali. Lo scorso anno la Santa di Cologno Monzese per il promo della sua Domenica Live ha vestito i panni di Britney Spears in versione hostess di Toxic…

Quest’anno Carmelita si è fatta in quattro e invece dell’aereo, ha preferito l’iconico bus Volkswagen per trasportarci fino alla prossima fermata: la nuova edizione di Domenica Live.

Domenica Live – l’orario dello show di Canale 5.

Secondo un articolo di Dagospia di qualche settimana fa, Domenica Live tornerà dalle 17:20 alle 18:45

“La conduttrice tornerà anche alla guida di Pomeriggio 5 e nel 2020 in primavera ci sarà spazio per una nuova edizione del Grande Fratello. Discorso diverso per Domenica Live, confermata nel nuovo orario alle 17.20 ma senza certezze sulla presenza di Barbara D’Urso: “Ha tanti impegni, le abbiamo dato la libertà di capire se ce la fa o meno. E’ una fascia meno rivelante. […] Anche chi non ama la d’Urso, la guarda. È stato Piersilvio a volere Domenica Live in prima serata. Barbara ci ha guardato con stupore, poi si è buttata e la sfida l’ha vinta. Dalle 21.30 in poi ci si può far male” – ha dichiarato Mauro Crippa, capo informazione Mediaset.”

Lo spot di Pomeriggio 5