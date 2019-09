Mai più etichette di genere: arriva la Barbie neutra – le foto

Mattel ha appena lanciato una collezione inclusiva di bambole con un genere neutro. L’intenzione dell’azienda è che i bambini non siano guidati dalle etichette di genere che vedrebbero la Barbie necessariamente femminile, con i capelli lunghi, il trucco marcato e le gonne.

La nuova collezione si chiama Creatable World ed è composta da una bambola che non è né femminile, né maschile: saranno i bambini a decidere attraverso la loro immaginazione come vestirla e come farle i capelli. Le ciglia non sono lunghe, le labbra non sono gonfie e truccate e non hanno né seni prosperosi e neanche muscoli.

Questa linea, come spiegato dall’azienda, dà la possibilità ai bambini di esprimere se stessi senza che siano dettati da norme di genere.