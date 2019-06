Barbra Streisand ha fatto clonare il suo cane morto – la foto inquietante con i 2 nuovi cani identici

L’anno scorso Barbra Streisand ha annunciato al mondo di aver fatto clonare il suo cane, Samantah, un Coton de Tuléar che la star amava come un figlio, morto nel maggio 2017 a 14 anni. Da quest’operazione sono venute alle luce due cagnoline, Miss Scarlett e Miss Violet.

“Quello che è stato scritto è vero. Sono state usate cellule prelevate dalla bocca e dallo stomaco di Sammie. L’ho fatto perché Samantah per me era una figlia. Le due piccole hanno un carattere diverso, ora aspetterò che crescano per vedere se hanno ereditato i suoi occhi marroni e la sua serietà”.

Non me la sento di giudicare una cosa che – fino a 5 minuti fa – nemmeno pensavo si potesse fare, ma voglio invece spostere l’attenzione sulla foto pubblicata da Barbra Streisand due giorni fa. Nello scatto ci sono le due cloni, Miss Scarlett e Miss Violet e anche un cugino della defunta Samantah, in posa sulla tomba del cane dell’attrice. Ecco, questo scatto l’ho trovato un pelino inquietante.



Happy birthday Fanny 🐾

