Bari, picchiato perché gay, lo salva il figlio 11enne dell’aggressore: “Papà non ucciderlo”

Ennesimo episodio di omofobia, questa volta l’aggressione ha avuto luogo a Bari. Lo scorso 11 dicembre Nicola De Marzo ha fatto visita ad un’amica per portarle un regalo. Una volta arrivato dalla donna si è trovato in mezzo ad una furiosa lite tra due parenti dell’amica. Inspiegabilmente uno dei due litiganti ha riversato la sua rabbia verso Nicola e l’ha riempito di botte. A fermare il pestaggio è stato il figlio 11enne dell’aggressore e un passante.

Nicola ha raccontato le dinamiche dell’aggressione.

“Voglio mostrare a tutti cosa ho subìto – spiega Nik – la discriminazione sull’orientamento sessuale non può essere una scusante per commettere questi atti carichi di rabbia ingiustificata.

Ero passato da un negozio del centro per ritirare un maglioncino da consegnare a un’amica. Era un regalo di Natale. Ho raggiunto la mia amica nel quartiere San Pasquale.

Quando sono arrivato c’era una lite tra due parenti della mia amica. Mi hanno definito un ricch**ne di m… Io mi sono spaventato e ho iniziato ad urlare. Uno mi ripeteva ‘Ti ucciderò di botte e uscirai morto da qui’. Sono stato scalciato con colpi allo stomaco, al viso, a braccia e gambe. Ho perso conoscenza ma per fortuna è intervenuto uno dei passanti che ha fatto fuggire l’aggressore. Oltre a questo, lui si è fermato perché il figlio gli ha detto ‘Non ucciderlo'”.