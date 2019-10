Ragazza ci prova con un barista di Starbucks, ma la reazione non è quella prevista – il video virale

In questi giorni sta circolando sui social il video di una ragazza che ci prova con un barista piuttosto carino di Starbucks. Purtroppo per la protagonista della clip, questa storia non ha un lieto fine.

La cliente scrive su un fazzoletto “posso avere il tuo numero?” e poi lo porge al barista, che scrive una risposta e lo restituisce alla ragazza.

Nessun numero, nemmeno un cuoricino, ma un sintetico: “Io sono gay“.

Mi immagino la faccia della ragazza…



Epic fail da Starbucks – il video.

E comunque W i baristi di Starbucks…