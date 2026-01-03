Alessandro Basciano, non si nasconde più: la nuova fidanzata ha un ‘problema’

Nel cuore delle festività natalizie, un momento tradizionalmente dedicato agli affetti più intimi e alle celebrazioni familiari, un nuovo capitolo sentimentale ha catturato l’attenzione del mondo del gossip. Alessandro Basciano, noto deejay ed ex volto del Grande Fratello, ha sorpreso tutti condividendo uno scatto significativo sui suoi profili social. La foto, pubblicata come storia su Instagram da entrambi, ritrae Basciano e la sua nuova compagna stretti in un abbraccio elegante e complice, un’immagine in bianco e nero che, senza bisogno di didascalie esplicative o dichiarazioni roboanti, ha ufficializzato un legame fino a quel momento vissuto lontano dai riflettori.

Questo gesto semplice, ma potentissimo nel suo significato, ha immediatamente acceso la curiosità di follower e appassionati. La scelta di rendere pubblica la relazione proprio durante il periodo natalizio non è stata casuale, suggerendo una volontà di condividere un momento di ritrovata serenità e stabilità emotiva. Tuttavia, a colpire maggiormente il pubblico non è stata solo la notizia della nuova frequentazione, ma un dettaglio che ha scatenato un vero e proprio dibattito online: la sorprendente somiglianza della nuova compagna con Sophie Codegoni, ex fidanzata di Basciano e madre di sua figlia Celine Blue.

Ginevra Milia: la donna che ricorda Sophie

La donna che ha conquistato il cuore di Alessandro Basciano si chiama Ginevra Milia. Di origini siciliane, precisamente palermitana, vive e lavora a Milano, la stessa città in cui risiede Basciano. Le informazioni su di lei sono ancora scarse, filtrate quasi esclusivamente attraverso il suo profilo Instagram, che vanta quasi 13 mila follower. Tra scatti di viaggi esotici, outfit attentamente curati, scorci della sua vita quotidiana e la presenza ricorrente di un affettuoso bassotto maculato, emerge l’immagine di una persona attenta all’estetica e con uno stile di vita dinamico e luminoso.

La vera scintilla del dibattito, tuttavia, è stata la sua apparenza. Molti utenti dei social media hanno notato una somiglianza impressionante tra Ginevra Milia e Sophie Codegoni. Commenti come “una vera e propria fotocopia” sono dilagati, sottolineando come lineamenti, stile e portamento ricordino in modo evidente l’ex gieffina. Questa analogia non è passata inosservata, alimentando discussioni e paragoni tra le due donne. Per Basciano, questa nuova relazione assume un peso particolare, essendo il suo primo legame ufficiale dopo la turbolenta e dolorosa rottura con Sophie Codegoni, culminata in una vicenda giudiziaria che ha portato il deejay a indossare il braccialetto elettronico. Nonostante le difficoltà passate, a 36 anni, Basciano sembra aver ritrovato una certa stabilità emotiva al fianco di Ginevra.

Un motto per un nuovo inizio

Un elemento distintivo che Ginevra Milia condivide sul suo profilo social, quasi come un mantra personale, è la frase: “Sii l’energia che vuoi attrarre nella tua vita“. Questo messaggio positivo e proattivo sembra sposarsi perfettamente con il momento di rinascita sentimentale che Alessandro Basciano sta attraversando. Dopo un periodo segnato da vicende personali complesse e da un’attenzione mediatica spesso invadente, la presenza di Ginevra potrebbe rappresentare per lui non solo un nuovo amore, ma anche un simbolo di un nuovo inizio, un’occasione per voltare pagina e costruire un futuro più sereno.

La relazione tra Alessandro e Ginevra è nata sotto i riflettori, complice la loro visibilità sui social e il passato mediatico di lui. Resta ora da capire se questo legame, inaugurato con un gesto carico di significato durante le festività, riuscirà a resistere alle inevitabili pressioni mediatiche e alle sfide che ogni relazione comporta. La storia di Basciano e Milia è solo all’inizio, ma già promette di essere una delle più chiacchierate, non solo per la sua natura romantica, ma anche per le curiose coincidenze e le somiglianze che la accompagnano. Sarà questo il nuovo grande amore della vita del deejay, capace di superare ogni aspettativa e di riscrivere il suo percorso sentimentale?