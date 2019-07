Iggy Azalea: ad una partita di baseball parte una sua canzone al posto dell’inno nazionale americano – video dell’epic fail

Qualche giorno fa prima dell’inizio di una partita di baseball è stato annunciato – come di consueto – l’inno americano. Lo speaker ha invitato gli spettatori ad alzarsi:

Qualcosa è andato storto, perché al posto di The Star Spangled Banner è partita Kream, una canzone piuttosto esplicita di Iggy Azalea (questa sì che è free promo).

Kream by Iggy Azalea is the new national anthem until further notice pic.twitter.com/zYxqQwCMcB

— Barstool Sports (@barstoolsports) 8 luglio 2019