Beautiful compie 30 anni: ecco il video della primissima puntata

Era il 4 giugno del 1990 quando su Rai Due andò in onda la prima puntata di Beautiful, soap opera che in America aveva spopolato nel 1987. Oggi, 4 giugno 2020, la soap compie 30 anni di messa in onda italiana.

The Bold And The Beautiful (in Italia proposta semplicemente come Beautiful) vanta oggi oltre 8300 puntate a discapito delle 136 annunciate da Rai Due in un trafiletto di giornale di 30 anni fa.

Nel corso di questi decenni noi telespettatori abbiamo assistito a 100 matrimoni, 22 nascite (con bambini che da un anno all’altro diventavano adolescenti e poi adulti) e 22 decessi (…anche se 3 poi sono resuscitati). Purtroppo alcuni attori sono realmente morti nel corso di questi anni. La più celebre è senza dubbio Darlene Conley (che interpretava l’iconica Sally Spectra) che si è spenta nel 2007 in seguito ad un tumore allo stomaco. Il suo personaggio tuttavia non è mai morto ma è stato fatto sparire giustificandolo con un “viaggio all’estero a fare la bella vita”. Qualche anno fa gli sceneggiatori hanno in qualche modo reso omaggio a Sally Spectra inserendo nel cast un omonimo personaggio.

Oggi Beautiful è trasmesso in più di 100 paesi raccogliendo al giorno circa 35 milioni di telespettatori (fra cui circa 3 milioni italiani) ed è notizia di qualche ora fa che la CBS ha deciso di rinnovare The Bold And The Beautiful almeno fino al 2022.