Belen commenta i programmi di Barbara d’Urso (VIDEO)

Barbara d’Urso e Belen Rodriguez non sono esattamente migliori amiche. L’argentina in un’intervista rilasciata a Le Iene mandò a quel paese la conduttrice e durante una diretta rivelò anche un aneddoto bislacco: “Sai che dico a Santiago quando piange forte forte di notte? Non che arriva l’uomo nero, ma ’se ti comporti male chiamo la d’Urso!’ e lui si zittisce subito”

Qualche anno fa a L’Arena di Massimo Giletti Belen rincarò la dose: “Barbara è una importante dentro Mediaset? Anch’io. Per carità, non ho il suo potere. A me piacciono persone con contenuto. Non mi piacciono persone che fanno le facce per fare ascolti. Mi dicono che se faccio certe cose non lavoro più? Non me ne frega niente”.

Ieri durante una live su Instagram la showgirl è tornata a parlare di Carmelita, ma questa volta è stata meno pungente.

“Se la bellezza conta ancora in tv? Diciamo che è spettacolo, quindi anche la non bellezza potrebbe fare spettacolo. Infatti ci sono alcuni programmi come quelli di Barbara d’Urso ad esempio che sono un po’ circensi come tipologia. Dove arriva l’uomo gatto, l’uomo deturpato dalla chirurgia plastica, la dona che si è rifatta il sedere, tutte cose circensi, goliardiche. Quindi anche la non bellezza fa spettacolo”.

Barbarella ringleader (oltre che queen delle liste).



Belen parla dei programmi di Barbara d’Urso.