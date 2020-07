Belen commenta i rumor sul tradimento di Stefano con Alessia Marcuzzi

Dagospia la scorsa settimana ha lanciato la bomba gossip dell’estate sul presunto tradimento di Stefano De Martino con Alessia Marcuzzi. Il ballerino napoletano si è affrettato a negare, la conduttrice de L’Isola dei Famosi e Belen Rodriguez invece sono rimaste in silenzio. Il settimanale Oggi sul nuovo numero ha anche rilanciato la notizia di Dago aggiungendo nuovi dettagli.

Adesso a distanza di cinque giorni la bella argentina ha finalmente detto la sua, si è allineata al suo ex ed ha bollato tutto come una fake news.

“Solo due parole per commentare quello che state leggendo in questi giorni. Con Alessia ho un bellissimo rapporto di stima reciproca, non è mai successo niente del genere, nessun messaggio, nessun iPad. Continuo sempre a non capire la motivazione per la quale si inventino cose del genere. Decideremo tutti insieme come muoverci perché trovo davvero assurdo e di cattivissimo gusto leggere le cazzate che ho letto in questi giorni”.