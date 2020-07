Belen avrebbe scoperto le corna grazie all’iPad di Stefano De Martino: il retroscena

Stefano De Martino ha tradito Belen Rodriguez con Alessia Marcuzzi?

La bomba estiva – lanciata giorni fa da Dagospia – non è stata commentata dall’argentina e neanche dalla conduttrice che si è limitata a pubblicare una foto di un tritacarne (alludendo forse al tritacarne mediatico?).

L’unico ad aver veramente commentato la notizia è stato Stefano De Martino che via Instagram ha categoricamente smentito:

“Tra tutte le cose che sono girate, questa fake news è la più grande. Qualcuno ha scritto che ho avuto una storia con Alessia Marcuzzi. L’ho appena sentita e ci siamo fatti una grossa risata. Io sono consapevole della posizione mediatica che occupo in questo periodo storico. So che si sprecheranno le notizie in questi mesi e ne sono consapevole. Però quando si toccano delle famiglie con bambini… vi prego evitiamo. Vi prometto che se mi fidanzo, se mi innamoro vi faccio sapere, ve lo giuro”.