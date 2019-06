Belen è incinta di Stefano De Martino? Spy rivela se sarà maschio o femmina

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme da diversi mesi e secondo diversi rumor dovrebbero celebrare presto un nuovo matrimonio (simbolico, perché in realtà non si sono mai divorziati ufficialmente). Ma non è finita qui, perché stando a quello che riporta Spy nella rubrica ‘un occhio indiscreto sul mondo’, la bella argentina sarebbe incinta del conduttore di Made In Sud. Secondo il settimanale Belen sarebbe al terzo mese e Santiago potrebbe avere presto una sorellina.

“Ormai che Belen Rodriguez e Stefano De Martino siano tornati a essere una coppia non è più un segreto. Di segreto più dolce ancora, c’è probabilmente un secondo bebè in arrivo per i due. La showgirl e il ballerino non confermano per ora, ma i rumor e alcuni post sui loro profili social fanno più che sospettare che la showgirl argentina sia incinta. I bene informati dicono che lei sia già al terzo mese e che si tratti di una femminuccia”.

I due non hanno commentato la notizia lanciata oggi dal magazine, ma considerando che non hanno mai realmente confermato nemmeno il ritorno di fiamma, – se fosse vero che lei è incinta – sapremo la verità quando si vedrà il pancione.

Nel dubbio, auguri e figlie femmine.

Belen incinta? Ma dai? Non l’aveva previsto nessuno. N E S S U N O. pic.twitter.com/Atu0rSahtt — ZiaFra (@ZiaFraa) 22 maggio 2019

BELEN RODRIGUEZ INCINTA? L’INDIZIO SOCIAL. Ieri sera su Instagram la showgirl argentina ha pubblicato una foto misteriosa con il commento: “Something new is coming” (“Qualcosa di nuovo sta accadendo”). Non solo la… https://t.co/AuGbyQfenu — V.I.G Official (Very Important Gossip) (@VIGOfficialVer1) 1 giugno 2019