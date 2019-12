Belen, 9 milioni su Instagram: il suo commento e l’elogio a Maria De Filippi

Belen Rodriguez ha sfondato il muro dei 9 milioni di followers su Instagram (precisamente sono già 9 milioni e 100 mila) e – ospite da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa – ha così commentato questo enorme traguardo:

“I miei followers su Instagram? Sono tanti per essere in Italia. Sono famosa in Italia ed un po’ nel mio Paese. Non ho un successo mondiale, per questo sono tanti”.

Belen ha poi confessato a Fazio che in realtà non è così “modella” nella vita privata come appare su Instagram.

“Se ti invitassi a casa mia scopriresti che, in realtà, sono più comica. Sono un po’ prigioniera del mio personaggio, continua a fare la fenomena”.

Fino alla sviolinata su Maria De Filippi:

“Lei mi ha insegnato tanto ad osservare le persone quando si lavora in televisione. Lei è un’osservatrice pazzesca. Ci lavoro da tantissimo tempo. La guardo con la coda degli occhi, e ci capiamo al volo”.

Belen, 11 anni di carriera, 9 milioni di fan.

11 anni di Belen Rodriguez (la sua prima apparizione a L’Isola dei Famosi del 2008), 9 milioni di followers. Un successo che nessuno si sarebbe mai aspettato.

