Belen Rodriguez commenta i gossip sul presunto flirt con Damante e la faida con la De Lellis

Nelle ultime settimane Belen Rodriguez è stata travolta da due gossip, quello sulla faida con Giulia De Lellis e il presunto flirt segreto con Andrea Damante. Il settimanale Chi ha lanciato la bomba ed ha parlato di un pettegolezzo riguardante un rapporto clandestino di un anno fa tra la bella argentina e il dj. Rumor ripreso da Spy, che ha svelato alcuni dettagli, secondo la rivista infatti i due avrebbero passato del tempo insieme lo scorso 1° giugno 2018, dopo il concerto di Fedez e J-Ax.

“Chi aveva rilanciato la notizia del flirt di una notte. Questo risale al primo giugno dello scorso anno quando Belen Rodriguez e Damante (al tempo fidanzato in crisi con Giulia) hanno trascorso un post serata (dopo il concerto di Fedez e J-Ax) divertendosi al karaoke. Successivamente a quella notte sul web era apparsa una foto di Damante sporco di rossetto. Il rossetto era dello stesso colore di quello che indossava Belen”.

Se da una parte andava avanti il gossip con Damante, dall’altra anche la tv si è occupata della possibile guerra social tra Giuliona e Belen Rodriguez. Ex fidanzati contesi, tutorial di make up ed ex stylist passati dal team Belen Rodriguez allo staff della vulcanologa. Questi secondo i media sarebbero stati i motivi di questa acredine tra le due prime donne.

“Chi invece è stato accolto in casa della De Lellis è Giuseppe Dicecca. Amico storico per oltre dieci anni nonché stylist di Belen. E Belen, quando ha visto Dicecca con Andrea Iannone e Giulia alla Mostra del Cinema di Venezia ha replicato con un lungo post per ringraziare le persone che, in questi dieci anni di carriera, le sono stati accanto. Indovinate chi era l’unico assente? Dicecca che, però, non ha mai replicato, ma Spy conferma che i rapporti con la Rodriguez sono definitivamente terminati. Ripicche in parallelo e oltre.”

Fino ad oggi la moglie di Stefano De Martino era rimasta in silenzio, ma oggi ha finalmente parlato. Belen Rodriguez ha detto che i nuovi gossip su di lei sono falsi e che smentisce ufficialmente queste fake news.



Il post di Belen Rodriguez sui gossip sulla faida con Giulia De Lellis e il presunto flirt con Andrea Damante.

“Ho provato a non rispondere per non alimentare ulteriormente dei falsi gossip. Ma visto che ciò non accade mi trovo costretta a smentire ufficialmente tutte queste deliranti e false notizie sul mio conto”.