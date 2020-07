Belen Rodriguez e Nina Moric fanno pace tra karaoke e baci: i video

Nina Moric e Belen Rodriguez non sono mai state esattamente delle bff, la modella croata nel 2015 ha anche rivolto pesanti accuse contro l’argentina.

“Confermo le mie accuse e mi scuso con i viados per averla paragonata a loro. Di Belen non me ne frega niente, non è una bella persona come voi tutti pensate. Quando era a casa con mio figlio, durante la sua storia con Fabrizio Corona, girava per casa senza veli. Carlos ha avuto gli incubi da quando aveva cinque anni”.

Queste dichiarazioni sono costate anche un processo alla Moric, ma adesso è tutto passato e le due sono state avvistate sabato sera in un noto locale di Capri ‘Anema e Core’. Belen e Nina Moric hanno cantato e ballato insieme e alla fine si sono abbracciate. A svelare i dettagli di questa serata reunion è stato Gabriele Parpiglia su Giornalettismo.

“Le immagini arrivano direttamente da Anema e Core, dove Belen canta con Nina Moric. Il filmato mostra le due showgirl, entrambe ex di Fabrizio Corona, dividersi il palco sulle note di ‘I love you baby’ di Gloria Gaynor. La Moric, in primo piano, canta e balla, mentre Belen è più defilata. Entrambe intonano le stesse parole. Poi la Rodriguez si sposta e si mette seduta ad ascoltarla”.

Mancava giusto la Favolosa con le sue sfilate sulle note di Rapide.

Nina Moric contro Belen, lo sfogo del 2019.

“Non mi sarei mai aspettata dalla signora Belen Rodriguez che faccia la morale per ciò che sia accaduto ieri sera. Gioia, ricorda ciò che tu abbia fatto a me. Mio figlio aveva solo 5 anni. Sai com’è, la ruota gira e tu sei l’ultima che può fare la morale, ricordatelo. Comunque sono stanchissima e saluto tutta la famiglia Rodriguez a partire da Cecilia, Ignazio, Monte, sceso dalle montagne e soprattutto te Belen. Tanto la causa non l’hai vinta”. Il mio sfogo è per ricordarvi che quando ero sull’Isola dei famosi, venne Simona Ventura a raccontarmi che Corona e Belén andarono a prendere mio figlio a scuola e sparirono per giorni nel nulla. Ecco, penso di aver avuto quasi un infarto quel giorno – ha continuato a spiegare Nina Moric -. Per questo dicevo che proprio lei non doveva commentare la vicenda di Fogli”.