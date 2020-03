Belen Rodriguez parla di Emma Marrone e di quando si è innamorata di Stefano: “La copiavo…”

Belen Rodriguez ieri pomeriggio si è collegata in diretta con il canale Instagram di Chi Magazine per fare due chiacchiere con i fan. Mentre parlava con il giornalista Valerio Palmieri, la bella argentina ha ricordato il periodo in cui si è innamorata di Stefano De Martino, quando lui stava ancora con Emma Marrone. Belen ha confessato che voleva essere brava come Emma nel canto e che quindi cercava di copiarla.

Se Stefano mi ha cambiato? Tutti i rapporti che ho avuto mi hanno fatto crescere tanto, ognuno in modo diverso. Che io ho cambiato i miei uomini è un falso mito. Quando mi fidanzai con Stefano, lui era con Emma, io con Fabrizio, cantavo a casa. Lui aveva a fianco una cantante bravissima, ed io volevo essere brava come lei in quel settore. La copiavo. Quando tu ti innamori di una persona provi ad emulare i suoi ex.

Anche quando non stavamo insieme io con lui stavo benissimo, poi me ne andavo e le paure mi mangiavano il cervello. Pensavo magari se mollo l’indipendenza che ho acquisito e ritorno dipendente da lui che guaio se poi non va bene. Lui è uno tosto, mi sa tenere testa e non è facile per niente. Quindi nulla, io avevo paura di questo.