La reazione di Belen Rodriguez all’articolo sulle nuove presunte fiamme di Stefano De Martino

Ciao, Belen Rodriguez. Stefano De Martino, come riporta Giornalettismo, si starebbe frequentando con due ragazze: “Maria una ballerina riccia di Made in Sud e la giovane Make-Up Artist di nome Sara (giovanissima influencer che ricorda nelle forme e nel viso anche Belen) che ha conosciuto per motivi di lavoro”.

Ho usato il condizionale perché l’ufficio stampa di Stefano De Martino, dopo aver letto l’articolo di Giornalettismo, ha smentito

“Nel corso della giornata, l’ufficio stampa di Stefano De Martino ha inviato una nota alla redazione di Giornalettismo: «Mi vedo costretto a dover smentire la notizia da voi lanciata riguardante la vita privata del mio assistito»”.

Anche se di base poche ore dopo Gabriele Parpiglia, in un suo lungo editoriale sempre su Giornalettismo, non solo ha svelato tutte le ex di Stefano De Martino ma ha confermato anche l’esistenza di Maria e Sara:

“Non appena pubblicata la notizia il bravo ufficio stampa di Stefano De Martino però ha tentato di imbavagliare la notizia chiedendo smentita (lecito) e aggiungendo che: 1) non si possono pubblicare notizie senza fotografie; 2) la notizia andava immediatamente rimossa dal sito perché non gradita.

Ora, la richiesta di smentita (che a parer di molti risulta nel gergo giornalistico come una doppia conferma, ndr) è lecita, giusta, corretta. Ma chiedere di non pubblicare una notizia «perché non gradita, o perché non ci sono le fotografie» (che poi le foto di entrambe le ragazze le abbiamo: non quelle con De Martino, anche perché la paparazzata ha un prezzo che solo i settimanali potrebbero permettersi, ndr), è una sorta di codice che è apparso in forma scritta, a noi, via mail, ma riflettendoci bene non troverebbe collocazione nemmeno lontanamente nel codice delle regole a Hogwarts, la scuola di Harry Potter.

Smentita arrivata, fatta, ma nessuna rimozione. Noi continuiamo a sostenere le nostre fonti e aggiungiamo che la notizia pubblicata ha creato non poco scompiglio dietro le quinte di “Made in Sud” con telefonate roventi.

Già perché è lì che De Martino avrebbe conosciuto entrambe le ragazze”.

La reazione di Belen Rodriguez

E Belen Rodriguez?

“Dopo aver pubblicato la notizia che racconta minuziosamente la nuova vita di Stefano De Martino a Napoli, tra mare, una nuova casa, discoteche e due donne che si conterebbero il suo cuore; l’ex moglie Belen Rodriguez ha postato (subito dopo le news di Giornalettismo) prima dei limoni, poi delle frasi di un libro che segnano un momento di poca felicità (L’arte di essere fragili. Come Leopardi può salvarti la vita). E anche ieri mattina sulla sua home sono apparsi nuovamente dei limoni. Sberleffo? O segnale di un qualcosa che si nasconde nel cuore, profondo, della showgirl e che solo una persona può intuire come messaggio da afferrare al volo?”

La soap continua.