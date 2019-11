Belen Rodriguez parla ancora del presunto flirt con Damante e della guerra social con Giulia De Lellis

Qualche giorno fa sul suo profilo Instagram Belen Rodriguez ha smentito il gossip – lanciato da Chi – sul suo flirt segreto con Andrea Damante. La bella argentina ha etichettato questo rumor come “notizia falsa e delirante”.

Ieri Valerio Staffelli ha portato un bel tapiro alla moglie di Stefanone e le ha chiesto un commento sull’ex tronista di Uomini e Donne.

L’inviato di Striscia la Notizia ha anche chiesto a Belen Rodriguez se ci fosse del vero nella faida con Giulia De Lellis. In questo caso la showgirl è stata più vaga e non ha smentito categoricamente la tanto chiacchierata catfight a distanza.

Visto che anche la nostra amata vulcanologa non ha smentito, direi che le sue stories al vetriolo potrebbero davvero essere rivolte a Belen.

Ovviamente per spettegolà 🙌

Se la De Lellis ce l’aveva con #Belen perché non lo dice chiaramente???

Se non era Belen perché si è pensato a lei?? Perché non escono i nomi delle persone a cui era destinata la storia?#striscialanotizia

— AlessiaG🎈 (@AlessiaGuetti) November 25, 2019