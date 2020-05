Belen Rodriguez in crisi con Stefano De Martino e rivede Iannone

Il ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino ha fatto sognare milioni di fan della coppia. I due sono tornati a vivere insieme e nelle numerose interviste rilasciate hanno rivelato di essere più felici che mai. Adesso però il settimanale Chi ha lanciato un’indiscrezione secondo la quale tra la bella argentina e il manzo napoletano ci sarebbe una mezza crisi. Uno dei motivi di questa meretta potrebbe essere la lontananza, Stefanone infatti si trova a Napoli per motivi di lavoro, mentre la moglie è a Milano con Santiago. Sempre il magazine di Alfonso Signorini ha fatto sapere che la sorella di Cecilia avrebbe incontrato per puro caso il suo ex, Andrea Iannone.

“Tra Belen e Stefano De Martino non tira una buona aria. Nuova crisi tra la showgirl e l’ex ballerino ora conduttore in ascesa. Complici la quarantena e il lavoro di lui, i due sembrano essersi ancora una volta allontanati, anche se sui social continuano a seguirsi. Belen a Milano intanto si “consola” con gli amici e la famiglia. Come sempre il fratello Jeremias è quello che le sta più vicino, soprattutto dopo che la sorella Cecilia è ormai felicemente legata a Ignazio Moser. Proprio Jeremias porta Belen al ristorante con alcuni amici. E qui accade un fatto sorprendente: verso la mezzanotte, arriva di nascosto, entrando da una porta laterale, Andrea Iannone. Il quale, pare, dopo aver saputo dove si trovasse Belen, ha voluto raggiungerla. Il pilota di MotoGp, reduce dalla delusione per la fine della relazione con Giulia De Lellis e con un flirt ventilato con Cristina Buccino, ha voluto rivedere la sua ex. I due però hanno lasciato il ristorante in tempi diversi: Belen sempre con Jeremias, Iannone con un amico”.

Belen Rodriguez solo un mese fa però ha speso delle belle parole per il suo Stefano.

“Io e Stefano siamo sempre stati così, più tempo passiamo da soli e meglio stiamo, perché il mondo ci condiziona, ci carica di pesi che scarichiamo quando siamo a casa, perdendoci le cose fondamentali. Abbiamo la fortuna che mia mamma abita nel nostro stesso palazzo e, quindi, possiamo lasciarle Santiago per qualche ora e avere momenti nostri. A me piacerebbe un altro figlio, ma credo che ci stia pensando anche Cecilia”.

Raga ma belen e Stefano caput CONFIRMED!? — catastroficamente.bionda🐍 (@Marie_Azeglia) May 26, 2020

Di Belen e Stefano avevo già notato da un paio di giorni che non si piacciavano su ig. Stefano completamente assente sui social; Belen pubblica spesso foto con il figlio lanciando messaggi subliminali…

Speriamo che non si siano lasciati la mia ship 🥺☹️ — Anna Rosaria✨🌸 (@annar_____) May 26, 2020

Nell’attesa di scoprire se dietro a quest’indiscrezione c’è del vero o meno, direi che è cosa buona e giusta condividere un po’ di foto del buon Stefanone…