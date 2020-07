Belen Rodriguez ha una nuova fiamma: ecco chi è l’uomo misterioso

Dagospia ieri sera ha lanciato un’indiscrezione choc, rivelando l’esistenza di una presunta storia clandestina tra Stefanone De Martino e Alessia Marcuzzi. Il noto sito ha anche svelato l’identità della nuova fiamma di Belen Rodriguez. Sembra infatti che la showgirl si stia frequentando con un noto imprenditore napoletano, Gianmaria Antinolfi.

L’ex di Stefano non ha commentato il rumor, ma intanto dalle sue storie ha fatto sapere di essere proprio a Napoli.

“Sono piena di difetti, ma mantengo la parola, non deludo mai nessuno e, se non posso mantenere una promessa, non la faccio. Anche in amore se faccio una promessa la porto avanti, ma non ho scritto “scema” in fronte.

Pensa a quanti fidanzati avrò adesso. Il fatto di avere sempre dietro i paparazzi mi imbarazza, perché mi sento sempre in dovere di spiegare perché sono in un luogo con quella certa persona. Chi mi vuole bene mi dice di smetterla di giustificarmi, ma io voglio farlo perché non voglio essere presa per una che vive alla leggera: anzi, sono tanto mentale prima di lasciarmi andare. Poi sono una che esce a cena, che balla, che si diverte: però non voglio essere presa come una che non riflette o che non soffre”.