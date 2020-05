Belen si sfoga e conferma la crisi con Stefano: “Questo per me non è un periodo facile”

Il settimanale Chi ha rivelato che questo non è un bel periodo per Stefano De Martino e Belen Rodriguez ed ha anche raccontato di un incontro casuale tra la bella argentina e il suo ex Andrea Iannone. A quanto pare il rumor del magazine di Alfonso Signorini era fondato, perché oggi pomeriggio la showgirl ha registrato un video in cui ha ammesso che questo per lei è un momento molto complicato. Belen se l’è anche presa con i siti che hanno fatto delle illazioni sul suo incontro causale con Iannone.

“Alcuni articoli on line hanno travisato le cose e adesso parlo io. Questo per me è un momento difficile e non me l’aspettavo. Prendo un po’ di forza perché sinceramente non ho mai fatto un video del genere, sono anche un po’ nervosa nel farlo. Non sono giornate facili per me, sono giornate davvero complicate. Non posso scappare, lo devo accettare e rispettare. Tengo alla mia famiglia, tengo al mio rapporto, sono una persona umana, sono una donna come tutte le altre che soffre. Quando vedo scrivere illazioni sul mio conto non ci sto più. Se io sono in giro per la città, e per casualità arrivano delle persone non è colpa mia. Non è una cosa organizzata da parte mia, mi conoscete abbastanza bene. Io non dico cavolate, odio le persone che organizzano le cose a tavolino e si spacciano per quello che non sono.

Per tutto il resto, quando me la sentirò e se me la sentirò, ma intanto lo farò perché siccome sono un personaggio pubblico e ad una certa le spiegazione bisogna darle, bisogna tirare fuori gli attributi a raccontare come stanno le cose. Perché altrimenti se ne occupano altri di raccontare le cose sul tuo conto e a me questo non sta più bene, perché sono una madre e ho delle responsabilità.

È normale che se una persona non è molto felice suo fratello e la sua famiglia la prenda per mano, la porta in un ristorante a bersi un sano bicchiere di vino per farsi spuntare un sorriso. Chiedo gentilmente ai giornalisti di stare bene al posto loro e non scrivano cavolate, altrimenti racconterò io la verità dall’altra parte.

A volte la vita ti rimette davanti agli stessi problemi solo perché tu te ne accorga per davvero come stanno le cose, così si impara”.