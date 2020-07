Belen, Stefano e Alessia Marcuzzi, nuovi dettagli sul triangolo e le corna: le conferme di Oggi

Nonostante le smentite di Stefanone e il silenzio di Belen, non si sgonfia il gossip dell’estate, quello sul triangolo formato dalla Rodriguez, De Martino e Alessia Marcuzzi. Dagospia la scorsa settimana ha lanciato un rumor secondo il quale l’argentina avrebbe scoperto un flirt segreto tra il marito e la conduttrice di Temptation Island Vip (sempre di corna si parla). Il settimanale Oggi ha rilanciato la notizia fornendo nuovi dettagli.

Pare infatti che Belen stesse giocando con Santiago con l’iPad di Stefanone, quando sono arrivati dei messaggi di Whatsapp di Alessia Marcuzzi. Stando a quello che si legge sul giornale pare siano stati dei messaggi inequivocabili e che avrebbero fatto infuriare la showgirl.

“Durante il lockdown Belén Rodriguez stava giocando con il figlio Santiago con l’iPad di Stefano De Martino. E nell’iCloud, la nuvoletta di memoria che collega e sincronizza tutti i dispositivi Apple, piovevano in diretta i messaggi whatsapp che Alessia Marcuzzi stava mandando all’iPhone di De Martino. Messaggi inequivocabili. È cominciato così il triangolo dell’estate. – si legge sul settimanale Oggi – Non a caso, nelle scorse settimane impazzava l’altro clamoroso gossip. Cioè che Alessia Marcuzzi e il marito Paolo Calabresi Marconi fossero in crisi nera. A causa del lungo lockdown e della convivenza forzata , si diceva che tra di loro ci fosse più di una crepa. E che lui avesse fatto le valigie, per darsi (a entrambi) un po’ di tempo per riflettere”.