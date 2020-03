Belen a Verissimo svela perché è tornata con Stefano De Martino

Belen Rodriguez e Stefano De Martino dopo un lungo periodo di separazione (dove entrambi hanno avuto altre storie) sono tornati insieme ed ora sembrerebbero essere più uniti che mai.

Ospite da Silvia Toffanin a Verissimo, Belen ha confessato:

“In questo momento della mia vita? Posso dire di essere tanto felice! Non lo dico ad alta voce perché ho sempre paura delle perdite, ma si può perdonare, anche se è difficile, e si può ricominciare. L’amore non si può mettere in pausa. Puoi fare finta per un po’, ma poi devi accettarlo. Stefano per me è oltretutto un amico. Ama i miei difetti e mi fa divertire tantissimo. Inoltre, anche se a volte mi fa arrabbiare, riesce a sdrammatizzare quei momenti in cui io sono più nostalgica. […] Al momento però nessun matrimonio: all’inizio ne avevamo parlato, ma la verità è che se mai dovessimo rifarlo, sarà un matrimonio per pochi amici, quelli veri”.