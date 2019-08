Belen non si presenta alla registrazione di Tu Si Que Vales – svelato il motivo

Al contrario di qualche rumor circolato nei mesi scorsi, Belen Rodriguez è stata confermata come presentatrice di Tu Si Que Vales. La moglie di Stefanone però non si è presentata durante le registrazioni della prima puntata dello show di Canale 5. Il motivo della sua assenza improvvisa? Problemi di salute, infatti l’argentina ha inviato a Mediaset un certificato medico. A lanciare lo scoop è stato il settimanale Chi.

“Belen non vales, la Ferilli sì. Le registrazioni della prossima stagione di Tu Si Que Vales sono partite con il botto. Anzi, con un imprevisto. – si legge su Chi – Belen Rodriguez, confermata alla conduzione con Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, ha spedito un certificato medico e non si è presentata in studio per le riprese della prima puntata. Lo show è stato registrato regolarmente, ma senza di lei.

L’argentina si è palesata il giorno successivo, sorridente e serena. Ha smentito così chi pensava che la sua assenza fosse dovuta ad una nuova gravidanza. In compenso, durante la registrazione c’è stato lo strepitoso esordio di Sabrina Ferilli nei panni di giudice popolare.”