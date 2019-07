Bella Hadid e Barbara d’Urso che fanno le stesse cose – tutte le foto

Che Bella Hadid si stesse trasformando sempre di più in Barbara d’Urso se ne erano accorti già in molti (forse a causa proprio del #CarmelitaSmack adottato da entrambe quando si fanno una foto):

Bella Hadid si sta trasformando sempre di più in Barbara d’Urso pic.twitter.com/jNlYCPjBcp — tesó (@sasiccepummarol) May 16, 2019

Perché Bella Hadid sembra Barbara D’urso?? pic.twitter.com/o7p5Zlfy1f — Parmigiuliana (@thepinvkpanther) June 17, 2019

Bella Hadid o Barbara D’Urso? pic.twitter.com/JGuFxSpmK3 — Nicole (@itsnefia) September 27, 2018



Ma è stato il profilo Twitter @MarcoLè__ a divertirsi a metterle a paragone creando quello che è diventato a tutti gli effetti il “Bella Hadid As Barbara d’Urso: A Thread”.

Si chiama proprio così (thread, nel gergo di Twitter, non è altro che un susseguirsi di tweet legati fra loro), la nuova moda virale che sta contagiando anche gli italiani. Il gioco consiste nell’accostare foto simili di una celebrità americana con quelle di una nostrana. E dopo aver visto il thread di Beyoncé con Benedetta Parodi, in questo sono state accostate Bella Hadid e Barbara d’Urso: