Bella Thorne svela com’è stare in una relazione a tre

Bella Thorne nel 2018 è stata in una relazione poliamorosa con Mod Sun e Tana Mongeau e qualche mese fa, dopo aver ufficializzato la sua storia d’amore con Benjamin Mascolo, ha presentato al mondo l’altra sua ragazza, la deejay Alex Martini.

Intervistata da Cosmopolitan, Bella Thorne ha svelato di star attualmente vivendo in una relazione a due esclusivamente con Benjamin Mascolo (sembrerebbe quindi finita con Alex).

“Non sto vedendo nessuna ragazza. Se stai uscendo con un ragazzo e una ragazza, queste persone devono davvero andare d’accordo tra loro. O letteralmente andare a letto tra loro. Si tratta di trovare la giusta combinazione tra due persone. Se funziona, puoi passare un weekend con due persone e tutti insieme uscite, vi divertite e condividete storie. È un’esperienza molto divertente, che sono stata capace di catturare un paio di volte, e ne amo l’idea. Amo amare due persone alla volta. Amo condividere storie con tre persone in una stanza. Quindi cerco sempre un modo di farla funzionare perché mi rende molto felice. Trovare le persone giuste però, non è facile: un sacco di miei partner hanno esclamato ‘Cosa?!’ e io ‘Amico, questo è quello che sono’. Capisco totalmente se non ti interessa, ma a questo punto della mia vita, voglio trovare quello che mi rende più felice, questa è la mia missione. Se non vuoi partecipare a questa missione con me, allora okay, capisco. Un sacco di persone che non volevano hanno cambiato idea. All’inizio mi chiedevano come potessi farlo ma poi quando ci hanno provato hanno totalmente cambiato idea, dicendo: ‘Wow, questo è bello'”.