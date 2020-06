Benedetta Gargari (Eleonora Sava in Skam Italia) attaccata da un fan per una foto negata si difende

Benedetta Gargari, nota ai più per il ruolo di Eleonora Sava in Skam Italia, recentemente è stata presa di mira una serie di fan che l’hanno accusata di tirarsela per aver rifiutato di fare una foto ricordo con un fan.

Il video dell’incontro fra la Gargari ed il fan in questione è stato pubblicato su TikTok ed ha fatto il boom di views, tanto da portare l’attrice a rispondere pubblicamente.

“Mi dispiace e poi vorrei spiegarvi che era un momento di lavoro. Chi mi conosce lo sa come sono, lo sa chi ha avuto modo di conoscermi, di chiedermi una foto, di parlarmi. Non me la sono mai tirata perché non sono nessuno, faccio anche altro nella vita e non mi importa di sentirmi sto cavolo, anzi mi mette anche a disagio tutto questo perché non sono abituata e non è la mia vita.

Mi dispiace se ho dovuto dire NO ad un ragazzo in un momento di lavoro, che uno shooting fotografico possa essere scambiato per un ridere e scherzare con i colleghi beh, non è così. Stavo in una piazza a fare delle foto con delle persone che dovevano ripartire. Mi dispiace se il dire no è passato con un ‘te la tiri, ti senti sto cavolo’. Mi dispiace perché non penso di meritarmelo. Mi sento a disagio delle volte se mi chiedono foto o videomessaggi perché penso ‘ma che ci fanno?’ comunque mi fa piacere e lo faccio, ma leggere certi messaggi mi fa chiudere ancora di più”.