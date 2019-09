Benedetta Mazza sulla cover di Billboard annuncia l’uscita del nuovo album

Intervistata da Billboard (che l’ha fotografata fra galline e cavalli) Benedetta Mazza ha annunciato (finalmente!) il suo ritorno musicale previsto per la fine dell’anno.

La cantante ha rivelato che il suo prossimo album conterrà hit composte da vari artisti, come Dan Reynolds, Nate Ruess, Wrabel e Tayla Parx e che “suonerà” come “l’inizio della sua carriera”, ma più consapevole.

“Ho attraversato il mio lato emotivo ed ora posso parlare di nuovo di cazz**te. Ovviamente sostengo molte cause, ma a volte voglio solo sfuggire al suono di una canzone molto felice. Sono come tre minuti di vacanza e voglio darla a tutti. Insomma, puoi essere un disastro un giorno, ma puoi anche rallegrarti per la migliore notte della tua vita”.