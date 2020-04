Offendono Benedetta (“La trovo orrenda e fa cose da cessa”) e lei risponde per le rime

La quarantena è dura per tutti e probabilmente tale Luk non ha apprezzato le ricette home made di Benedetta per riciclare le uova di Pasqua, dato che su Twitter ha scritto:

“Non potete capire quanto mi infastidisce sta cretina. La sua falsa genuinità mi irrita, la trovo orrenda e fa cose da ultra cessa”.

La “cretina” in questione è Benedetta di Fatto In Casa Da Benedetta ed il lavoro proposto che non è piaciuto al ragazzo sarebbero delle decorazioni pasquali.

“Nella puntata di oggi ha proposto delle uova per decorare la tavola. Un fottuto tovagliolo attorno ad un uovo che era brutto come Voldemort feto. […] Ovviamente con orrenda non intendo lei come persona, ma come personaggio”.

Benedetta, nonostante nel tweet non fosse menzionata, ha ugualmente risposto:

“Non mi preoccupi tu ma i 90 like a uno che chiama cretina una donna che non conosce. Non frequento Twitter, dicevano che era un ambiente molto più colto di Facebook…Alla faccia del caz*o a me sembra un ritrovo di bulli frustrati…comunque stacce fratè…il cretino sei tu”.

Tuttavia il ragazzo in questione non ha fatto un passo indietro, né chiesto scusa:

“Se leggi sotto noterai che cretina è riferito al personaggio costruito e non alla persona. Evidentemente se a 90 persone e forse molte di più in tutta Italia credono ciò, c’è qualcosa che non va in quello che fai. Poi sono gusti e sicuramente a qualcuno piacerai”.

Nel dubbio io amo Benedetta, che si sappia.