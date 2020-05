Benjamin Mascolo, parla di droghe e alcol e della sua cosa più gay, ma interviene Federico: “L’ha fatta con me”

Benjamin Mascolo e Federico Rossi sono stati ospiti di E Poi C’è Cattelan e il conduttore ha presentato il loro libro ‘Naked‘ in maniera super bitchy: “Ho letto il vostro libro dove raccontate gran parte degli ultimi anni e quindi ho scoperto di avere qui con me un drogato e un alcolizzato”.

Benji non si è fatto problemi ad ammettere di aver fatto uso di droga e alcol: “Fede è il più rockstar tra noi due. Io ho avuto un passato un po’ più travagliato, ma adesso no. Alla fine tutti o quasi lo fanno. Cresci e sperimenti le cose proibite, anche se droghe pesanti non ne abbiamo mai provate. Diciamo un po’ di marijuana e alcol, poi maturi e impari. Noi siamo come gli altri ragazzi, solo che siamo sempre sotto i riflettori. La fregatura è che offrono tutto? Sì, vero. Il problema è anche che la mia ragazza la coltiva in California, perché è legale, ma io adesso non fumo più“.

Durante la puntata Alessandro Cattelan si è collegato anche con le fidanzate dei due cantanti ed ha chiesto loro “la cosa più gay fatta da Benji e Fede“. Quando era il momento di Bella Thorne di rispondere, pare che Federico abbia detto che la cosa più gay Benji l’ha fatta con lui. La domanda non è affatto piaciuta alle fan del duo, che hanno espresso il loro disappunto su Twitter.

Raga ma che imbarazzo è stato alla domanda a Bella su “il comportamento più da gay di benji”? Non so voi ma io dico: menomale che Bella non l’ha capita #EPCC pic.twitter.com/kSvBE9nt9s — broken;;; (@TheMileyCyrus00) May 6, 2020

“La cosa più gay che Ben ha fatto?”

Federico: “with meeee”

Mi spezza #EPCC — mar🌹 (@stringimiFefe) May 5, 2020

diciamo che a sto giro la domanda “la cosa più gay mai fatta da Ben?” è stata un po’ una caduta di stile specie sapendo che Bella, che fa parte della comunità LGBT, avrebbe dovuto rispondere… l’ennesima occasione persa per fare una bella figura all’estero #epcc pic.twitter.com/0SqIwfcVAL — .mathy. (@mathyg8) May 5, 2020

Si in effetti la domanda della cosa più gay era abbastanza scema #EPCC — Mar bellà zì (@Edoardoleicorre) May 5, 2020

Imbarazzante la domanda a #EPCC “qual è la cosa più gay che ha fatto” riferito al proprio partner, non abbiamo proprio bisogno di questi stereotipi, educatevi ed evitate grazie. Anche di più domanda fatta a Bella Thorne che è anche parte della comunità LGBT, che tristezza! — 𝐵⎊; Aragorn lovebot (@mightaslirry) May 5, 2020

Benjamin Mascolo e Federico Rossi a E Poi C’è Cattelan, il video.

