Benjamin Mascolo parla per la prima volta della sua relazione poliamorosa

Benjamin Mascolo vive in una relazione poliamorosa dove la sua compagna Bella Thorne ha a sua volta una fidanzata, la producer Alex Martini.

Quando Bella Thorne ha presentato su Instagram la sua nuova compagna Alex Martini, Benjamin Mascolo ha commentato positivamente con ‘voi ragazze siete carine‘ e solo ora per la prima volta ha fatto coming out sulla propria relazione, confermando di essere in una storia poliamorosa.

Intervistato dal settimanale Grazia (e riportato da GossipeTv) Benji ha confessato:

“Non è un problema per me. Faccio la spola tra Modena e Topanga, una zona a 40 minuti da West Hollywood. Bella ha una casa bellissima, in cima a una montagna. Ce ne stiamo lì o prendiamo le biciclette e andiamo in giro. Bella è la donna più intelligente e mentalmente aperta che io abbia mai incontrato nella mia vita. Praticamente già convivo. Matrimonio e figli arriveranno, è naturale che ci pensi. Non è che ho fretta. Anche perché prima di farlo, bisogna togliersi diverse soddisfazioni. Dopotutto, però, io me ne sono già tolte tante, tantissime”.

Parole dolcissime anche a Vanity Fair.

“Bella mi ha insegnato che l’intelligenza è fluidità e apertura, non il contrario. E lo ha fatto dopo una ex a cui invece è dedicato ‘Tra Lo Stomaco E Lo Sterno’ che parla dell’assedio della malinconia”.

E proprio come la scorsa volta, dato che sul poliamore c’è ancora molta confusione, vi consiglio di guardare questo video prima di giudicare: