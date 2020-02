Benjamin Mascolo invia delle rose ad una fan per San Valentino, ecco la reazione di Bella Thorne

Oggi è San Valentino ed una fan di Benjamin Mascolo del duo Benji e Fede (tale @Miribarreca su Instagram) si è vista arrivare a casa un bellissimo mazzo di rose rosse da parte del suo beniamino.

Il tutto è nato con una semplice richiesta su Instagram: “Mi regali anche a me le rose per San Valentino?” e da lì il contatto, l’ordine e la spedizione.

Oggi la ragazza ha ricevuto davvero il mazzo di rose:

MA TU SEI PAZZOOOOOOOO @Benji_Mascolo non so come ringraziarti aiuto pic.twitter.com/UFnHQQ3W6w

— miri;💫 (@awfevnjii) February 13, 2020