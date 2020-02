Benji e Fede: il vero motivo dietro allo scioglimento – l’indiscrezione di Spy

Nei giorni scorsi Benji e Fede hanno annunciato il loro scioglimento. Alcune testate hanno ipotizzato i motivi dietro a questa decisione drastica. Oggi arriva anche l’indiscrezione di Spy. Stando a quanto si legge nel settimanale Mondadori, il motivo principale sarebbe la voglia di Benjamin Mascolo di vivere in libertà il suo amore con Bella Thorne.

“Al di là del marketing, comunque nelle ragioni della separazione c’è sicuramente la voglia di iniziare un percorso da solisti. C’è poi un’altra grande ragione, questa volta sentimentale. Se Fede è da tempo fidanzato con Paola Di Benedetto, Benji è innamoratissimo dell’attrice Bella Thorne. “Lei sta in America e io vivo con il jet leg”. Ha dichiarato lui poco tempo fa. In questa relazione gli tocca anche mettere i ‘mi piace’ ai post dove la sua fidanzata abbraccia la dj Alex Martini sul letto. Sì, perché Bella Thorne non nasconde di essere poliamorosa. La star ha una relazione sia con un ragazzo, che con una ragazza. Peccato che l’innamorato Benji sia bloccato in Italia. Ma ora non è più così: lui non è più vincolato all’agenda di impegni del duo e può finalmente andare negli Stati Uniti. Va bene la sperimentazione del poliamore, ma quando sei innamorato davvero vuoi la persona amata vicino a te e soprattutto vuoi l’esclusiva”.

Benji lo scorso ottobre ha assicurato che per lui avere una relazione poliamorosa non è un problema.

“Non è un problema per me. Faccio la spola tra Modena e Topanga, una zona a 40 minuti da West Hollywood. Bella ha una casa bellissima, in cima a una montagna. Ce ne stiamo lì o prendiamo le biciclette e andiamo in giro. Bella è la donna più intelligente e mentalmente aperta che io abbia mai incontrato nella mia vita. Praticamente già convivo. Matrimonio e figli arriveranno, è naturale che ci pensi. Non è che ho fretta. Anche perché prima di farlo, bisogna togliersi diverse soddisfazioni. Dopotutto, però, io me ne sono già tolte tante, tantissime. Bella mi ha insegnato che l’intelligenza è fluidità e apertura, non il contrario

La verità comunque la sapremo il 17 marzo, quando uscirà il libro del duo, in cui dovrebbero esserici cose che Benji e Fede “hanno sempre tenuto nascoste”.

Bella Thorne is the new Yoko Ono che fa lasciare i Beatles solo che stiamo parlando di Benji e Fede metafora della decadenza dell’industria musicale moderna — tragic gel (@bemygee) February 18, 2020

Su questa cosa di Benji & Fede ho due teorie:

1- la loro è solo una pausa, fanno credere di sciogliere il duo perché stanno lanciando il libro e vogliono guadagnarci su= business

2- si sciolgono davvero perché Benji va a vivere da Bella Thorne Prossimamente su: benji&fedeFUL — _ (@artsleigh) February 17, 2020