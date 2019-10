Benji e Fede, Benjamin sbrocca: “Non credo che potrò più fare instore”

L’ultimo instore di Benji e Fede è stato la goccia che ha fatto traboccare il vaso e – dopo aver ammesso di avere un limite sull’andare d’accordo con tutti – Benjamin Mascolo ha letteralmente sbroccato su Twitter rispondendo a questo tweet:

Benjamin a questo dubbio ha risposto così:

Benji poi è stato travolto da un’altra polemica: sembrerebbe infatti che durante l’in-store abbia videochiamato la sua ragazza Bella Thorne prestando così poca attenzione alle fan.

Una fan le ha infatti scritto:

Accusa ben precisa a cui Benjamin ha risposto così:

Successivamente ha anche mostrato un paio di foto che testimoniano che – nonostante avesse il telefono in mano per stare con la sua compagna – ha fatto ugualmente la foto con la fan. “Chi vuole vedere del marcio vedrà sempre e solo il marcio“.

Ben ha poi concluso:

“La verità è che io nella vita voglio fare l’artista, emozionarmi ed emozionare le persone trasmettendo qualcosa con la musica o qualsiasi altra forma d’arte che amo. Non sono bravo a far finta e dover andare per forza d’accordo con tutti. È un mio limite e ammetto di avercelo.

Per questa serie di motivi non penso di essere più personalmente in grado di continuare a fare eventi instore simili in futuro (dopo quelli di questa settimana ovviamente). Preferisco fare meet & greet speciali, con un numero di persone limitato così posso dedicare più tempo e attenzione e cura a ogni persona, conoscerla davvero ed ascoltarla. E se significherà vendere meno dischi allora mi assumerò questo “effetto collaterale” , non faccio questo mestiere per soldi e classifica ma per godermelo e far godere le persone. Non ho la pretesa ne l’interesse di essere amato da tutti. Non sono qui a giustificarmi o chiedere scusa, se non vi piace come sono fatto nel bene e nel male allora é giusto che le nostre strade si separino. Conosco me stesso e le mie azioni e so di essere una brava persona. Sono una brava persona che purtroppo delle volte sbaglia e altre volte fa la cosa giusta. Ma ci mettete sempre il cuore. Però non sono un animale allo zoo e non sarò mai lo schiavo di nessuno. Quindi chi c’è per la musica e per i veri Benji & fede, è benvenuto. Gli altri ciao. E con questo chiudo la parentesi una volta per tutte. Vi voglio bene e non potevo tenermi questo dentro. Sono pronto a tutti gli articoletti dei siti e blog trash e gossip che mi daranno del pazzo. Me ne fotto. Ascoltatevi il disco che spacca”.