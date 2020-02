Benji e Fede: i due presunti motivi dietro allo scioglimento del duo

Lunedì scorso Benji e Fede hanno annunciato lo scioglimento del duo, aggiungendo che quello del 3 maggio sarà il loro ultimo concerto insieme. Ieri i due cantanti hanno anche rivelato di aver tenuto nascoste molte cose al pubblico e che questi “segreti” saranno svelati nel loro nuovo libro, in uscita il 17 marzo, in cui spiegheranno anche cosa li ha spinti a prendere strade diverse.

Adesso però arrivano tre famose testate giornalistiche a svelare i presunti motivi di questo addio artistico. Secondo Il Tempo e La Voce di Napoli, uno dei motivo potrebbe essere il matrimonio di Benjamin Mascolo con Bella Thorne (in realtà i due non l’hanno mai annunciato e non vedo perché dovrebbe intralciare la carriera di un gruppo musicale).

“Ci sono voci che vedono Benji a un passo dal matrimonio con Bella Thorne, con cui ha una relazione poliamorosa che non prevede l’esclusività del rapporto. A fine gennaio l’attrice americana già star della Disney, non amata da una parte dei fan del gruppo, aveva detto ai suoi follower di Instagram di avere grandi notizie in serbo per lui, corredando il post con l’emoji di un anello. Poi i due, poco prima di San Valentino, avevano postato insieme un video romantico”. “Dietro la scelta può esserci Bella Thorne, con cui Benji presto potrebbe sposarsi, nonostante abbiano un rapporto poligamo”.

Il Resto del Carlino invece la fa molto più semplice, secondo il noto quotidiano i due ragazzi sarebbero semplicemente curiosi di provare ad avere delle carriere da solisti.

“Loro parlano di pausa, ma in realtà è addio consensuale e definitivo per intraprendere carriere artistiche in solitaria”.

In attesa di sapere questi segreti e i veri motivi dai diretti interessati, io inviterei Benji e Fede a riflettere bene e a guardare quello che è successo agli One Direction (il primo album di Laim Payne ha da poco debuttato alla 11 della Billboard HOT200 con 10.000 copie).

