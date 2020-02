Benji e Fede parlano dopo la decisione di sciogliersi: “Vi diciamo tutto quello che vi abbiamo tenuto nascosto in questi anni”

Ieri Benji e Fede hanno annunciato che si scioglieranno e che quello del prossimo 3 maggio sarà il loro ultimo concerto insieme. I due cantanti non hanno dato spiegazioni e sui social è scoppiato il caos tra le loro fan. Oggi Federico e Banjamin hanno pubblicato un video in cui confessano che dietro alla scelta di sciogliere il duo ci sono dei motivi validi e che nel libro in uscita il 17 marzo troveremo diverse cose che loro ci hanno tenuto nascoste.

“Quattro anni fa eravamo esattamente qui su questa panchina a parlarvi del nostro primo libro. Un libro che ci ha fatto realizzare tanti sogni. Ora siamo qui per dirvi che insieme, dopo 9 anni di carriera, abbiamo scelto di fermare il nostro percorso insieme al 3 maggio 2020, il nostro ultimo concerto. Questa è stata una scelta presa da entrambi. Non è stata una scelta egoistica e non è stata facile da prendere. Però pensiamo sia giusto fare così. Purtroppo è impossibile svelarvi tutto in un video di 1 minuto sui social, quindi abbiamo deciso di scrivere un libro dove diremo tutto. Tutte le cose che vi abbiamo tenute nascoste in questi anni e dei motivi che ci hanno portato a fare questa scelta.

Quindi ci vediamo il 3 maggio all’Arena di Verona. Il 17 marzo invece avrete il libro in tutte le librerie”.

Cose tenute nascoste? Spero che ci sia davvero qualcosa di cui parlare, perché se si ridurrà tutto al classico “vogliamo esplorare i nostri percorsi artistici individuali”…



Benji e Fede: il nuovo video messaggio