Benji e Fede parlano del loro scioglimento: ecco chi ha preso la decisione per primo

A più due mesi dall’annuncio choc del loro scioglimento, Benji e Fede in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni hanno confermato che sono prontissimi a separarsi (artisticamente). Mascolo ha anche svelato di essere stato lui il primo a pensare a chiudere il duo ‘Benji e Fede’.

“Si è trattata di una cosa reciproca, ma sinceramente io ne sentivo il bisogno – ha dichiarato Benjamin – Una cosa psicologica, credo. Volevo staccare la spina, siamo stati nel frullatore per anni e non ci rendevamo conto di tante cose. Fede, quando gliene ho parlato, è stato d’accordo. Se torneremo prima o poi? Diciamo che nulla è per sempre. Quando avremo voglia di ricominciare dovrà venire da dentro. Non volevamo avere pressioni di alcun tipo, perché poi entrano in ballo contratti e robe del genere”.

Ulteriori dettagli su questo addio saranno contenuti nel libro di Benji e Fede, Naked, in uscita il prossimo 4 maggio e a proposito di questo è intervenuto il fidanzato di Paola Di Benedetto: “Siamo arrivati a un punto in cui volevamo parlare di cose che non erano mai emerse nella nostra carriera . Ci siamo voluti aprire, come una sorta di liberazione, di sfogo”.

Le fan di Benji e Fede non dovrebbero disperarsi troppo. Stanno per tornare gli One Direction, secondo voi non torneranno Benjamin e Federico?