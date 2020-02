Benji e Fede: spunta un vecchio video in cui Rossi parla di pausa e scioglimento

Non tutti se ne saranno accorti, ma Benji e Fede si erano presi una pausa anche nella primavera del 2019. I due cantanti nel novembre del 2018 hanno dato l’annuncio di questo periodo lontano dai riflettori, spiegando di aver bisogno di un po’ di tempo per riposarsi, dopo 4 anni di lavoro no stop.

“La musica rimarrà sempre la nostra prima scelta, e il 2019 sarà un anno importante.

Tuttavia sono quasi 4 anni che non ci fermiamo, gli anni più belli, in cui però sentiamo di aver lasciato indietro qualcosa che ora vogliamo recuperare e riscoprire. Chiudiamo un capitolo a modo nostro, per poi riaprirne uno nuovo. Per questo abbiamo deciso di prenderci una pausa, una pausa temporanea. Lo facciamo per viaggiare, stare in famiglia, con gli amici e prenderci del tempo per noi”.

In questi giorni però le fan del duo hanno tirato fuori un vecchio video in cui Federico le rassicurava e allontanava lo spettro di un possibile scioglimento.

“La pausa sembra triste, ma è una cosa momentanea. Il 2019 poi sarà un anno molto importante. Quindi secondo voi vi libererete così in fretta di noi? Poi ho letto un sacco di post preoccupatissimi che dicono ‘anche gli One Direction avevano detto che si sarebbero presi solo una pausa e poi non sono più tornati’. Bene, noi ci chiamiamo Benji e Fede e non One Direction”.

Che dire, le ultime parole famose…



Fede parla della pausa per il 2019 e smentisce lo scioglimento.