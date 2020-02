Benji Mascolo, una fan gli chiede 1000€ e la risposta del cantante divide

Benji Mascolo ha deciso di accontentare una fan e le ha inviato un bel mazzo di rose rosse. Sulla scia di questo gesto, un’altra fan del cantante ha scritto un tweet ed ha chiesto a Benji di regalarle 1.000€.

“No vabbè benji sei il mio idolo mi regali mille euro?”

Il fidanzato di Bella Thorne ha bacchettato la ragazza e le ha consigliato di trovarsi un lavoretto.

“Se sono così importanti questi soldi, lavoretto part time dopo scuola o università e te li guadagni. Io i video musicali me li pagavo lavorando al bar da pischello. In questo mondo non ti regalano niente. A parte le rose quelle si. Solo alle fan di Benji e Fede ovviamente Ahaha”.

La risposta di Benji Mascolo ha diviso Twitter.

Da una parte quelli che si sono indignati per la richiesta della fan e dall’altra chi ha accusato il cantante di aver esagerato.

“Ai miei tempi si lavorava, mica come sti giovani di oggi che chiedono mille euro ai cantanti.

Dove finiremo..”

“Ma non sio vergogna lei?”

“Benji non c’è bisogno di essere così acido”.

Ma solo a me sembra palese che la ragazza stesse scherzando?