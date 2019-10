Beppe Bigazzi è morto.

Il gastronomo toscano che per anni è stato un volto indiscusso de La Prova del Cuoco di Antonella Clerici, si è spento a casa sua all’età di 86 anni. L’uomo, come riportato da Repubblica, era malato da tempo.

Gli amanti del trash lo ricorderanno sicuramente, più che per i suoi consigli gastronomici, per la celeberrima ricetta del “gatto in umido”, che Bigazzi confessò di aver fatto in tempo di guerra, quando la carne dei conigli era troppo cara da acquistare. Un aneddoto bellico che gli costò la sospensione dal programma che lo riaccolse nel 2013, a tre anni dallo scandalo.

L’annuncio della scomparsa è stato dato dallo chef Paolo Tizzanini, con cui Beppe Bigazzi aveva condotto un programma su Alice Tv, che ha scritto su Facebook:

“A cerimonia avvenuta vi comunico la perdita di un amico fraterno un grande uomo in tutti i sensi”.

Un nonno per molti, un’icona dei programmi di cucina.